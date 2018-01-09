​Анатолий Стати может предложить суду продать долю Казахстана в Кашагане

Молдавский бизнесмен Анатолий Стати попросит судебных приставов продать принадлежащую Казахстану долю в нефтяном месторождении Кашаган, стоимостью в $5,2 млрд, если Астана откажется выплачивать ему компенсацию в $500 млн., назначенную арбитражным судом, сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря предпринимателя.

«Это ожидаемый план действий», - подчеркнула пресс-секретарь, отвечая на вопрос о вероятности того, что стати будет искать возможность продажи доли в месторождении. «Мы будем настойчиво обращаться с требованием соблюдения правовых норм во все уполномоченные юрисдикции, пока Республика Казахстан не исполнит свои обязательства по выплате компенсации».

Представители фонда «Самрук-Казына», которому через зарегистрированную в Голландии компанию принадлежит 16,88% доля в Кашаганском проекте, не комментируют заявление бизнесмена. В конце прошлой недели доля фонда в месторождении была заморожена судом Голландии.

21 декабря агентство Reuters сообщило, что Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана в $22 миллиарда из-за судебных разбирательств с молдавским бизнесменом Анатолием Стати. Судебные разбирательства между Стати, его сыном Габриэлем, двумя контролируемыми семьей компаниями и Казахстаном длятся несколько лет в разных судах. Молдавские бизнесмены, инвестировавшие в нефтегазовую отрасль Казахстана, обвинили государство в попытке рейдерского захвата своей собственности и потребовали возмещения убытков в размере более $4 млрд.

Казахстан отрицает эти утверждения и через суды пытается доказать обратное. В январе 2013 года арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты установил нарушение со стороны Казахстана Договора об энергетической хартии и присудил к выплате около $500 млн. семье Стати. Минюст Казахстана сообщал, что в июне этого года Высокий суд Англии признал, что «арбитражное решение было получено мошенническим путем. Были назначены слушания по существу, которые на сегодняшний день продолжаются».