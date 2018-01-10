Казахстанским учителям повысят зарплату

Учителя, которые перешли на обновленное содержание учебного материала, получат прибавку к должностному окладу 30% с 1 января текущего года. Такое поручение содержится в послании президента, опубликованном на сайте Акорды в среду утром. Кроме того, Нурсултан Назарбаев поручил разработать новую сетку категории педагогов, благодаря которой, в итоге, их зарплата вырастет до 50%.

«Для повышения престижа профессии учителя поручаю с 1 января 2018 года должностной оклад учителей, которые переходят на обновленное содержание учебного материала, увеличить на 30%. Обновленное содержание – это современные учебные программы, соответствующие международным стандартам и прошедшие адаптацию в Назарбаев Интеллектуальных школах. Они дают нашим детям необходимые функциональную грамотность и критическое мышление», говорится в документе.

Кроме того, президент поручил в 2018 году ввести новую сетку категорий для учителей, учитывающую уровень квалификации с увеличением разрывов между категориями.

«Категории необходимо присваивать через национальный квалификационный тест, как это делается во всем мире», - уверен Назарбаев, подчеркивая, что «это будет стимулировать педагогов к постоянному совершенствованию».

«В результате в зависимости от подтвержденной квалификации в целом заработная плата учителей вырастет от 30 до 50%. Для этого в текущем году необходимо дополнительно выделить 67 миллиардов тенге», - говорит он.