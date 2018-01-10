Казахстанским учителям повысят зарплату

Будет также разработана новая сетка, определяющая категории учителей
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Учителя, которые перешли на обновленное содержание учебного материала, получат прибавку к должностному окладу 30% с 1 января текущего года. Такое поручение содержится в послании президента, опубликованном на сайте Акорды в среду утром. Кроме того, Нурсултан Назарбаев поручил разработать новую сетку категории педагогов, благодаря которой, в итоге, их зарплата вырастет до 50%.
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