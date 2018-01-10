Назарбаев считает запуск переговоров по Сирии в Астане важным политическим событием

Казахстан продолжает занимать активную позицию на международной арене
Алия Иксанова, Астана, Vласть
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает запуск в начале 2017 года переговоров по урегулированию ситуации в Сирии важным политическим событием.
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