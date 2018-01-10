Казахстан продолжает занимать активную позицию на международной арене
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Назарбаев считает запуск переговоров по Сирии в Астане важным политическим событием
Фото Акорды

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает запуск в начале 2017 года переговоров по урегулированию ситуации в Сирии важным политическим событием.

«Запуск астанинского процесса, как нового механизма по межсирийскому урегулированию, стал одним из важных в политическом плане событий прошлого года», - сказал Назарбаев по итогам церемонии вручения верительных грамот послами ряда стран.

Президент отметил, что Казахстан занимает активную позицию на международной арене, что позволяет вносить особый вклад в решение наиболее актуальных глобальных и региональных проблем, продвижение вопросов укрепления стабильности и безопасности, диалога цивилизаций.

«Наша страна остаётся в авангарде глобальной работы по укреплению режима нераспространения ядерного оружия», - заключил Назарбаев.

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