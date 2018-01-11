В ближайшие трое суток в Казахстане ожидаются снегопады

В предстоящие трое суток в большинстве областей Казахстана ожидаются снегопады, сильные ветра, метели и гололед, сообщает РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, атмосферные фронты, связанные с высотным циклоном, в предстоящие трое суток будут перемещаться через территорию Казахстана. И с ними в большинстве областей ожидаются снегопады, сильные западные и северо-западные ветры, в северных, центральных и восточных областях метели, на юге и юго-востоке гололёд.

«Над севером Скандинавского полуострова уже формируется холодный антициклон, который постепенно будет смещаться в юго-восточном направлении, и уже 13 января вызовет значительное понижение температуры воздуха на большей части Казахстана», - говорится в сообщении синоптиков Казгидромет.

В Алматы в четверг днем ожидается снег, температура днем 0-2 выше нуля, ночью -4-6 мороза. В Астане продолжаются осадки в виде снега, днем температура воздуха составит 10-12 мороза, ночью -6-8.

В целях обеспечения безопасности полетов по причине метеоусловий в четверг предварительно до 13:00 закрыт международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в Астане. Из-за метели закрыто движение транспорта по нескольким направлениям из Астаны и отменены занятия для всех учеников школ, занимающихся с первой смены и студентов колледжей 1 и 2 курсов.