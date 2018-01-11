Алматы принимает самолеты, летевшие в Астану

В четверг в целях обеспечения безопасности полетов по причине метеоусловий закрыт международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в Астане. Некоторые самолеты из столицы принимает алматинский аэропорт, сообщает Казинформ .

«В Астане шквальный ветер, это основная причина, почему в аэропорту не могут принимать самолеты, даже не столько сама видимость. Сейчас самолеты из Астаны направляют к нам как на запасной аэродром», - сказал руководитель алматинского аэропорта.

Также по словам президента АО «Международный аэропорт Алматы» Айбола Бекмухамбетова, на данный момент ни один рейс в Алматы по вине аэропорта не задержан.

«Начавшийся снегопад в Алматы никак не сказывается на работе аэропорта. Температура воздуха +3 градуса, обильный снег падает на бетонные полосы и сразу же тает. Работаем в обычном режиме. Наше оборудование на обеих взлетно-посадочных полосах позволяет принимать самолеты при самой низкой видимости», - сказал Айбол Бекмухамбетов.

Объявлено, что аэропорт Нурсултан Назарбаев в Астане закрыт до 17.00. Приостановил свою работу и аэропорт Кокшетау — предварительно до 16:00.

Также из-за метели отменены занятия для всех учеников столичных школ. В Караганде тоже отменены занятия. Движение на автодорогах закрыто в четырех областях Казахстана.

Аким Астаны Асет Исекешев объявил чрезвычайную ситуацию природного характера.

Акимат Алматы рекомендует автомобилистам пересесть на автобусы из-за непогоды.