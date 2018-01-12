В Северном Казахстане ищут учителя, пропавшего во время бурана

В Северо-Казахстанской области ведут поиски без вести пропавшего 20-летнего учителя - жителя Уалихановского района, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел области. Его ищут сотрудники департамента внутренних дел, районного отделения внутренних дел, чрезвычайных служб и акимата.

«В минувший четверг учитель вышел из школы около 12.30 и домой до сих пор не вернулся. Известно, что по пути, заблудившись, он заходил в дом односельчанина, после чего в условиях плохой видимости из-за бурана ушел в неизвестном направлении», - сказали в пресс-службе ДВД области.

В четверг в селе Береке метель была такой силы, что не видно было домов, к тому же молодой человек неместный. По словам начальника РОВД подполковника полиции Марата Альжанова, поисковые группы, в числе которых и волонтеры, продолжают работу.

Поиски ведутся в близлежащих деревнях, в степи.