В Северном Казахстане ищут учителя, пропавшего во время бурана

По пути он заходил в дом односельчанина, после чего ушел в неизвестном направлении
В Северо-Казахстанской области ведут поиски без вести пропавшего 20-летнего учителя - жителя Уалихановского района, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел области. Его ищут сотрудники департамента внутренних дел, районного отделения внутренних дел, чрезвычайных служб и акимата.
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