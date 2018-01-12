Коалиция НПО против пыток требует от Генпрокуратуры расследования по фактам жестокого обращения в отношении Искандера Еримбетова

Коалиция НПО Казахстана против пыток возмущена отсутствием официальной реакции на неоднократные публичные сообщения родителей Искандера Еримбетова, заключенного в качестве меры пресечения в ЛА-155/1 Алматы, об имеющихся в отношении их сына жестоком противоправном обращении и, возможно, пытках, говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Правозащитники подчеркивают, что уже не в первый раз родители Еримбетова публично призывают власти Казахстана обеспечить безопасность их сына в условиях содержания под стражей.

«Гани и Мырзахан Еримбетовы, родители Искандера Еримбетова и его общественные защитники, сами неоднократно являлись свидетелями наличия на теле их сына следов серьезных телесных повреждений, о чем заявляли представителям прокуратуры лично и свидетельствовали публично», - сказано в обращении.

По мнению коалиции, отсутствие реакции на подобные заявления об уголовном правонарушении «совершенно недопустимо». В этой связи, коалиция требует проведения «эффективного независимого расследования по сообщениям о пытках в отношении Искандера Еримбетова силами Специальных прокуроров Генеральной прокуратуры», обеспечения допуска и возможности конфиденциального свидания с Еримбетовым для правозащитникам.

Правозащитники ожидают официальных комментариев от Генпрокуратуры относительно ситуации в ГУ ЛА-155/1 комитета уголовно-исполнительной системы министерства внутренних дел.

Коалиция НПО Казахстана против пыток объединяет более 40 правозащитных организаций и независимых экспертов страны.

Председатель совета директоров АО «Конфеты Караганды» и учредитель ТОО «Sky Service» Искандер Еримбетов был задержан 13 ноября 2017 года. Он подозревается в отмывании денег, похищенных Мухтаром Аблязовым из БТА Банка, по заявлению официальных лиц которого и начато досудебное расследование.