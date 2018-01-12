Аэропорты Астаны, Кокшетау, Караганды и Павлодара вновь работают в штатном режиме

В настоящее время аэропорты Астаны, Караганды, Кокшетау, Павлодара работают в штатном режиме, регулярные рейсы выполняются согласно опубликованному расписанию, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на официальной странице в Facebook.

В аэропорту города Астана наблюдается снег, низовая метель, температура воздуха -14 градусов, ветер 7-9 метров в секунду, видимость составляет 1100 метров.

В аэропорту города Караганды наблюдается снег, низовая метель, температура воздуха -10 градусов, ветер составляет 10 метров в секунду, видимость от 1300 до 1600 метров.

В аэропорту города Кокшетау наблюдается температура воздуха -23 градусов, ветер 8 метров в секунду, видимость более 10 км.

В аэропорту города Павлодар наблюдается снежный поземок, температура воздуха -9 градусов, ветер 6 метров в секунду, видимость составляет 10 км.

Вчера из-за неблагоприятной погоды была временно приостановлена работа аэропортов в Кокшетау и Астане, в Павлодаре были задержаны рейсы, а в аэропорте Караганды из-за неустойчивой погоды наблюдалась плохая видимость на взлетно-посадочной полосе, решения о взлете и посадке самолетов в аэропорту принимала авиакомпания на свое усмотрение.