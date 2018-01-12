Аэропорты Астаны, Кокшетау, Караганды и Павлодара вновь работают в штатном режиме

Регулярные рейсы выполняются согласно опубликованному расписанию
В настоящее время аэропорты Астаны, Караганды, Кокшетау, Павлодара работают в штатном режиме, регулярные рейсы выполняются согласно опубликованному расписанию, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на официальной странице в Facebook.
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