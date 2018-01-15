​США продолжат поощрять диверсификацию экономики Казахстана и улучшение делового климата

Новая администрация США намерена укреплять отношения с Казахстаном, и вести диалог по диверсификации его экономики и улучшению делового климата. Она также поддерживает формат взаимодействия с центрально-азиатскими странами C5+1, на развитие которого конгресс уже выделил $15 млн., рассказала помощник госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, анонсируя предстоящий визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США.

По словам помощника госсекретаря, уже на следующей неделе пройдёт официальный обед президента США Дональда Трампа с Назарбаевым. С главой Казахстана также встретится вице-президент Майк Пенс, чтобы обсудить широкий спектр международных вопросов. Уэллс подчеркнула, что партнёрство между странами продолжается и укрепляется последние 26 лет. С 1991 года США поддерживает стремления Казахстана выйти на мировую политическую арену.

В качестве примера этого сотрудничества она привела опыт образовательного обмена между странами: «В 2016 году мы предоставили грантов на $3,3 млн, которые пошли на образовательный обмен, на образовательную инициативу, охватывая, в частности специальное обучение на английском языке».

США, отметила Уэллс, будут продолжать диалог с Казахстаном по диверсификации экономики и созданию более гостеприимного делового климата: «Именно это привлекает иностранные инвестиции в Казахстан. Когда американские инвесторы рассматривают возможность инвестиций в страну, они, в первую очередь, учитывают успех или неуспех уже присутствующих в стране компаний. Поэтому мы будем делать всё возможное, чтобы разрешить существующие проблемы с интеллектуальной собственностью, а также обеспечить уважение к контрактам».

Помимо этого, она затронула формат сотрудничества США с со странами Центральной-Азии - C5+1. По её словам, нынешняя администрация, как и прежняя, поддерживает это партнёрство, считая его конструктивным и продуктивным, в том числе по вопросам безопасности и энергетики. «Наш государственный секретарь Рекс Тиллерсон в Нью-Йорке уже встречался в формате C5+1 со своими коллегами. В будущем он собирается запланировать встречи в Центральной Азии. Мы также получили поддержку конгресса, и конгресс выделил поддержку в размере $15 млн. на укрепление этого формата», - подытожила она.