​Камала Харрис призвала Израиль как можно скорее прекратить войну в Газе

Вице-президент США Камала Харрис, вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах в ноябре, заявила, что призвала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху как можно скорее заключить соглашение о прекращении огня с Хамас, сообщает Associated Press.

В четверг Харрис провела переговоры с главой Израиля, которые назвала «откровенными и конструктивными». Во время беседы она согласилась, что Израиль имеет право на самооборону, но выразила глубокую обеспокоенность большим числом погибших в секторе Газа (порядка 39 тыс. человек) и «тяжелой» гуманитарной ситуации на протяжении девяти месяцев войны

«Образы мертвых детей и голодных людей, бегущих в поисках безопасности, иногда перемещенных во второй, третий или четвертый раз. Мы не можем отвести взгляд от этих трагедий. Мы не можем позволить себе оцепенеть от страданий, и я не буду молчать», — заявила она.

В заявлении Белого дома говорится, что во время встречи Нетаньяху с президентом США Джо Байденом, они обсуждали «необходимость закрыть оставшиеся разногласия, как можно скорее завершить сделку, вернуть заложников домой и добиться прочного завершения войны в секторе Газа». Байден и Нетаньяху также касались темы налаживания поставок помощи в Газу, и угрозу от ХАМАС, Хезболлы и хуситов.

Харрис после встречи с Нетаньяху отметила, что война Израиля в секторе Газа сложнее, чем просто поддержка одной или другой стороны.

«Слишком часто разговор носит двойственный характер, тогда как реальность совсем не такая», — сказал Харрис, добавив «Пора положить конец этой войне».