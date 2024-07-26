Объем торговли между Казахстаном и Китаем вырос на 6,6% за 5 месяцев 2024 года​

За январь-май 2024 года товарооборот между Казахстаном и Китаем вырос на 6,6% до $11,4 млрд. Доля страны в общем товарообороте Казахстана продолжает держаться у отметки в 20%, сообщает пресс-служба премьер-министра.

При этом экспорт из Казахстана в Китай за январь-май увеличился на 19,1% до $5,7 млрд.

В пресс-релизе также говорится, что Казахстан готовится нарастить экспорт в Китай в 2,5 раза, доведя его до $12 млрд. Основную ставку в правительстве делают на регионализацию торговли.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговля с СУАР выросла на 50%, в том числе экспорт – на 35,3%. Почти на 30% вырос экспорт казахстанских товаров в провинцию Сычуань. Более чем в 10 раз увеличились поставки отечественной продукции в Цзянсу.

Общий объем внешней торговли за первые 5 месяцев превысил $55 млрд. В тройку основных торговых партнеров по-прежнему входят Китай, Россия и Европейский союз.

Экспорт Казахстана за этот период вырос на 1,8% до $32,5 млрд. Экспорт несырьевых товаров и услуг превысил $13 млрд, $10,5 млрд. из них приходится на поставки готовой продукции за рубеж.

На рост экспорта повлиял высокий спрос на цветные металлы и подсолнечное масло. Положительную динамику демонстрирует и экспорт казахстанских услуг.