Казахстан увеличит экспорт газа в Китай до 10 млрд кубометров, соответствующее соглашение подписали НК «КазМунайГаз» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация. Стороны также намерены продолжить развитие газотранспортной инфраструктуры, сообщает в понедельник пресс-служба «КазТрансГаз».

Для расширения транспортировки по казахстанской территории стороны запланировали увеличить мощности газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» за счет строительства новых компрессорных станций и модернизации действующих. Кроме того, они решили увеличить мощность двух ниток газопровода «Казахстан-Китай» к концу 2019 года.

Поставки природного газа из центрально-азиатских стран в Китай через газопровод «Центральная Азия – Китай» по итогам 2017 года выросли на 13,4% до 38,7 млрд кубометров. С начала эксплуатации транснационального газопровода в конце 2009 года в Китай было транспортировано в общей сложности 203,2 млрд кубометров газа.

В начале октября Казахстан и Китай подписали первый совместный договор о поставке 5 млрд кубометров казахстанского газа в течение календарного года. Ресурсной базой для поставок были определены месторождения на западе Казахстана и имеющиеся запасы газа из подземных газохранилищ «КазТрансГаза». Местом приема газа китайская сторона определила пограничный пункт «Хоргос». Экспортный маршрут газа по территории Казахстана составит около 3 тыс. км, в работе будут задействованы более 10 компрессорных станций.



