Назарбаев прибыл в США

«Глава государства прибыл в г.Вашингтон. В ходе официального визита Нурсултан Назарбаев встретится с Президентом США Дональдом Трампом, а также представителями официальных и деловых кругов США. Кроме того, Президент Казахстана примет участие в заседании Совета Безопасности ООН», - говорится в сообщении.

Свой первый визит в США в качестве президента Казахстана Назарбаев совершил в 1992 году. Тогда он встретился с действующими президентом и госсекретарем – Джорджем Бушем-старшим и Джеймсом Бейкером соответственно.

В Совете безопасности ООН Казахстан начал председательствовать 1 января 2018 года. В этой роли страна будет выступать до 31 января 2018 года. Казахстан впервые будет председательствовать в Совете безопасности ООН, руководить рабочим процессом Совета.

В январе в Совбезе состоятся открытые и закрытые обсуждения ситуации в Сирии, Ливии, Демократической Республике Конго, Центрально-Африканской Республики, Дарфуре, Западной Африке и Сахеле, Южном Судане, Мали, Сомали, Кипре и Колумбии. На срок председательства Казахстана запланированы три мероприятия в формате дебатов.

На 18 января намечены тематические дебаты членов Совбеза высокого уровня на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» под председательством Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

19 января состоятся министерские дебаты Совбеза на тему «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития». Ожидается участие министров иностранных дел стран Центральной Азии и Афганистана, а также глав внешнеполитических ведомств стран-членов СБ ООН.

25 января пройдут ежеквартальные открытые дебаты СБ ООН на уровне постоянных представителей стран-членов ООН на тему «Ситуация на Ближнем Востоке, включая вопрос Палестины. Такую информацию ранее предоставлял МИД Казахстана.