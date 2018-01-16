Закуплены 84 препарата для бесплатного лекарственного обеспечения

«СК-Фармация» подвела итоги очередной закупочной процедуры. Теперь к ранее закупленным добавилось еще 41 бесплатный препарат. Это антигипертензивные препараты, антибиотики, лекарства для лечения пациентов с онкологией, болезнями легких, ВИЧ, гемофилией, гепатитом и другие. 15 января 2018г. на сайте Единого дистрибьютора был опубликован протокол итогов закупа для обеспечения лекарствами в первые три месяца года по ранее незакупленным препаратам. Кроме того, к настоящему моменту дополнительно закуплено еще 39 медикаментов по долгосрочным договорам у отечественных производителей, и четыре закуплены напрямую у иностранных производителей. Таким образом, к настоящему моменту Единый дистрибьютор закупил 971 наименование лекарств и медизделий. Теперь уже, по данным «СК-Фармации», произведен закуп 82% из 1192 наименований, входящих в список медикаментов, которые закупаются для бесплатного стационарного и амбулаторного лекобеспечения», - говорится в сообщении.

Сейчас с поставщиками заключают договоры, согласно которым поставки на склады Единого дистрибьютора начнутся в феврале. «В свою очередь, отгрузки лекарств, уже имеющихся на складах Единого дистрибьютора, для больниц, поликлиник и аптек, отпускающих бесплатные лекарства, уже начались. Отгрузки вновь закупленных препаратов начнутся согласно ранее утвержденным медорганизациями графикам. Отметим, что в настоящее время также проводятся двухэтапные тендерные процедуры для закупа 9-месячной потребности в лекарствах – с апреля по декабрь», - добавили в «СК-Фармация».

Итоги тендера подведут 2 февраля, а поставки лекарств начнутся уже в марте.