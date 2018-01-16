Обследовано 56% территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона

Комплексное экологическое обследование бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона на сегодняшний день проведено на 10 410 тысячах квадратных километров, что составляет 56% территории всего полигона, сообщает Казинформ .

«Завершены работы по обследованию площадки «Сары Узень» площадью 300 квадратных километров. Проводится мониторинг воздушной и водной среды - для мониторинга воздушной среды установлено 6 постов и 15 постов для объектов водопользования», - сообщили в Национальном ядерном центре (НЯЦ).

Кроме того, завершены работы по комплексному экологическому обследованию территории в районе площадки «Балапан», площадью 1200 кв. км.

По данным Института радиационной безопасности и экологии (ИРБЭ) Национального ядерного центра получена положительная международная оценка экспертов МАГАТЭ на материалы комплексного исследования северной, западной, всей юго-восточной части.

Также на экспертизу МАГАТЭ отправлены материалы комплексного исследования южной и юго-западной части территории СИП. Завершены работы по комплексному экологическому обследованию территории в районе площадки «Балапан», площадью 1200 кв. км.

Сотрудники Института радиационной безопасности и экологии Национального ядерного центра Казахстана, вместе со всеми институтами НЯЦ занимаются работами по реабилитации и ликвидации всех загрязненных объектов на территории всего полигона на протяжении последних 25лет.

Институт радиационной безопасности ведет комплексное обследование территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона. По словам директора института Сергея Лукашенко, благодаря сотне тысяч отборов проб и экспериментов получен колоссальный объем информации относительно текущей радиационной обстановки на территории полигона. Также, по его словам, выявлены все значимые участки радиоактивного загрязнения, а выяснены основные пути и механизмы текущего и потенциального распространения радиоактивных веществ.