Работа режиссерки Жананы Курмашевой будет представлена в DOX:AWARD, основной программе фестиваля
​Казахстанский фильм «Мы здесь живем» прошел в главный конкурс престижного международного кинофестиваля CPH:DOX
иллюстрация с сайта kazakhcinema.kz

Документальный фильм о жертвах и последствиях ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне «Мы здесь живем» режиссерки Жананы Курмашевой прошел в главный конкурс престижного международного кинофестиваля CPH:DOX. На нем же состоится мировая премьера картины, сообщается на официальной странице фильма в Instagram.

CPH:DOX — международный фестиваль авторского документального кино, ежегодно проходящий в Копенгагене, столице Дании. На своей площадке он соединяет европейскую и американскую индустрии документального кино.

В программу фестиваля вошел 71 фильм. На нем состоятся 56 мировых премьер, 12 международных премьер и 3 европейские премьеры.

Фильм «Мы здесь живем» вошел в основную программу DOX:AWARD, в которой поборется с 11 другими фильмами за главный приз фестиваля.

Действие кинокартины происходит в пустынной степи, на месте бывшего Семипалатинского ядерного полигона. Двое экологов исследуют радиоактивные зоны, непригодные для жизни. Через историю трех поколений одной семьи режиссерка фильма размышляет о коллективной истории человечества и угрозах его будущему. Степь выступает метафорой планеты, которая становится все ближе к превращению в ядерную пустошь.

Продюсер фильма Бану Рамазанова рассказала «Власти», что работа над ним шла около трех лет.

«Разработка сценария проходила в международных лабораториях. Жанана Курмашева участвовала в Go East Talents Lab и в сценарной лаборатории Doc Monde. Картина была представлена на киномаркетах Китая, Кореи и Японии. Кроме того, фильм участвовал в Development Lab Alternativa, где мы выиграли поездку на Berlinale DocToolbox, что стало важным этапом в развитии фильма», — отметила она.

В 2023 году Рамазанова и Курмашева прошли питчинг и получили финансовую поддержку Государственного центра поддержки национального кинематографа (ГЦПНК). Производство фильма началось и завершилось в 2024 году. Провести работу в сжатые сроки удалось благодаря тому, что перед подачей фильма на конкурс ГЦПНК его команда несколько лет самостоятельно занималась исследованием и развитием проекта.

«Мы самостоятельно занимаемся продвижением фильма на фестивали. Попадание фильма в CPH:DOX стало историческим моментом, так как ранее ни одна картина из Казахстана не участвовала в его конкурсной программе», — добавила Рамазанова.

«Мы здесь живем» стал дебютной картиной для Курмашевой. До ее создания она окончила курс режиссуры документального кино в мастерской Асии Байгожиной и Владимира Тюлькина.

Над музыкальным сопровождением фильма работала известный композитор Акмарал Мерген. Ранее она написала музыку для фильмов «Конокрады» и «Қаш».

Оператором-постановщиком фильма выступил Куаныш Курманбаев, документальные картины которого, в частности «Ледник», регулярно попадают в программы международных кинофестивалей.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Редактор Власти

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