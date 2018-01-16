Казахстанцы могут пожаловаться в Минздрав на отсутствие бесплатного инсулина в аптеках

Министр здравоохранения Елжан Биртанов признал, что в ряде регионов Казахстана имеются проблемы с поставками инсулина, и решены они будут не раньше 5 февраля. Однако, он призвал граждан обращаться к нему в ведомство и пообещал, что каждый случай будет рассмотрен индивидуально.

«У нас все инсулины уже закуплены. В принципе, основная масса уже в аптеках. Есть некоторые позиции, по которым идут задержки, но в принципе, все регионы должны были сформировать запасы, мы им деньги давали. Теперь сейчас мы ждали объявления по тем позициям, где отсутствуют (запасы - V). Мы будем проверять. Поэтому дали специальный адрес, чтобы у нас были официальные обращения, чтобы туда с проверкой мог зайти наш комитет фармации. И по результатам будем принимать решение. В принципе, в некоторых случаях мы перекидываем со стационаров или из других регионов. Но в целом, где-то до 5 февраля все поставки по инсулинам должны быть завершены», - рассказал Биртанов.

Он отметил, что обычно препараты закупаются с двухмесячным запасом на январь-февраль, и регионы «должны были это сделать». Однако, «из-за того, что они неправильно планируют, у них все время не хватает, а по некоторым позициям имеются избытки на несколько месяцев, а то и на год». «Поэтому мы сейчас эту работу централизовали и начинаем наводить порядок. Но, связи с тем, что дефициты были, они эти запасы по всей видимости, израсходовали. А мы закупаем ровно столько, сколько они нам заказывают. Соответственно, сейчас будем дозакупать, ускорять, договариваемся с поставщиками. Практически, круглосуточная работа», - объяснил Биртанов, подчеркнув, что пока единственное решение проблемы - обращаться в Минздрав, где уже будут разбираться по каждой позиции.