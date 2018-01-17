Мир за ночь. 16-17 января 2017 года

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обозначил 12 приоритетных направлений деятельности всемирной организации в 2018 году, сообщает ТАСС. В их число он включил урегулирование кризисов на Украине, в Сирии и в других горячих точках, борьбу с терроризмом, противодействие глобальному изменению климата. В числе других приоритетов генеральный секретарь назвал принятие в 2018 году глобального договора по безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, использование современных технологий во благо человечества, укрепление партнерства ООН и Африканского союза, повышение эффективности миротворческих операций, а также уважение прав человека. Обозначив урегулирование кризиса на Корейском полуострове в качестве отдельной задачи на 2018 год, Антониу Гутерриш подробно остановился на ситуации в ближневосточном регионе, отметив, что она представляет из себя гордиев узел. Особого внимания административного главы всемирной организации заслужил кризис в штате Ракхайн в Мьянме. После выступления перед делегациями стран - членов ООН Антониу Гутерриш дал первую в 2018 году пресс-конференцию, на которой призвал международное сообщество осознать, что оно «не справляется» со многими вызовами, стоящими перед человечеством.

Казахстан в ходе визита в США президента Нурсултана Назарбаева подписал соглашения на приобретение американской продукции на $2,5 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на госдепартамент. В ходе визита Назарбаева в США было объявлено о двух сделках между Boeing и двумя казахстанскими авиакомпаниями на сумму в $1,3 млрд — по данным госдепа, это позволит содержать более 7 тыс рабочих мест. В частности, авиакомпания SCAT заказала шесть лайнеров Boeing-737, а национальный авиаперевозчик Air Astana подтвердил намерение приобрести три лайнера Boeing 787 Dreamliner в 2021 году. Также концерн General Electric и Казахстан темир жолы подписали соглашения на $900 млн — это добавит 3,5 тысячи рабочих мест в США. В частности, GE Transportation поставит 300 маневровых локомотивов и будет осуществлять сервис 175 уже закупленных машин. Кроме того, GE Digital и Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Фармацевтическая компания Pfizer подписала меморандум о взаимопонимании, который даст старт проекту локализации продукции компании на казахстанском рынке. Кроме того, страны обязались начать в 2018 году технические консультации в рамках стратегического энергетического диалога. В рамках многолетнего сотрудничества Chevron подписала меморандум о реинвестировании $251 млн полученной прибыли в казахстанские проекты.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая с американским президентом Дональдом Трампом по итогам их встречи, выразил обеспокоенность ухудшением отношений России и США, сообщает Коммерсант. «Проблему Северной Кореи могут решать только совместно США, Китай и Россия. В связи с этим нас, соседей, беспокоят политические отношения, которые "ушли на ноль" между Соединенными Штатами и Россией»,— заявил Назарбаев.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет в стране мигрантов «из любых государств», сообщает РБК со ссылкой Reuters. «Я хочу, чтобы они (иммигранты) приезжали отовсюду», — сказал Трамп. На прошлой неделе источники CNN, The Washington Post, CBS и Reuters сообщили, что президент США, обсуждая 9 января на закрытом совещании программу защиты детей нелегальных мигрантов, произнес фразу: «Почему мы принимаем всех этих людей из вонючих дыр, которые приезжают сюда?» По мнению присутствовавших, президент имел в виду мигрантов в США из Гаити, Сальвадора и ряда африканских стран. Эти слова вызвали протест со стороны общественности, представителей иностранных государств, ООН. В частности, расистскими их назвали представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл и экс-госсекретарь США, главная соперница Трампа в президентской гонке 2016 года Хиллари Клинтон. Посол Панамы в США в знак протеста против выражений Трампа покинул свой пост.

Курс самой популярной в мире криптовалюты — биткойна — потерял четверть своей стоимости, пишет Коммерсант. В ходе операций, которые проводит базирующаяся в Люксембурге компания Bitstamp, он упал на 25%, до $10,18 тыс. Обрушение произошло на фоне новостей о том, что финансовый регулятор Южной Кореи все еще обсуждает возможность запрета торгов с участием криптовалют, сообщает Reuters. Ранее курс биткойна обновил шестинедельные минимумы. Вслед за ним в цене упали все остальные криптовалюты (альткойны).