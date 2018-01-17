ЕЭК одобрила проект соглашения об обмене информацией с Китаем

На заседании коллегии Евразийской экономической комиссии одобрен проект соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР, сообщила во вторник вечером пресс-служба комиссии.

По данным ЕЭК, соглашение позволит ускорить процедуры оформления товаров, ввозимых в страны Союза и Китай, а также перемещаемых транзитом. Стороны также планируют использовать данные для повышения эффективности в сфере управления рисками и совершенствования форм таможенного контроля.

«На первом этапе будет предоставляться информация исключительно о товарах, экспортируемых из стран ЕАЭС в КНР и из КНР в страны Союза, а также о транспортных средствах, которые перевозят такие товары», - говорится в распространенном сообщении. - «В дальнейшем, по достижении технической готовности, объем информации для обмена расширится. Планируется, что будут представляться сведения о товарах и транспортных средствах международной перевозки, вывозимых со своих территорий и следуемых транзитом по территории партнеров по соглашению».

Проект соглашения будет направлен на внутригосударственное согласование в страны ЕАЭС, которое планируется завершить до конца февраля. После этого будет проведена его юридико-техническая доработка, определены дата и место подписания.