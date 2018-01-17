Средства ЕНПФ, вложенные в азербайджанский банк не будут потеряны, заверяет глава Минфина

Средства единого накопительного пенсионного фонда в размере $250 млн, вложенные в азербайджанский банк, не потеряны для Казахстана, заявил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса министр финансов Бахыт Султанов. Он заверил депутатов, что страна потеряет только в процентной ставке, которая с изначальных 8,25% годовых сокращена до 3,5%.

«Я хотел бы выяснить, какова судьба средств пенсионного фонда, которые «застряли» в Азербайджане. И не можем ли мы как-то воздействовать на финансовые органы Азербайджана в связи с этим соглашением на возврат этих средств. Мы не только эти средства там почти потеряли, мы еще и пролонгировали долг Азербайджана Казахстану - приличная сумма. Может быть нам пора критически посмотреть на наши финансовые отношения?», - поинтересовался депутат Владислав Косарев, в рамках обсуждения законопроекта об избежании двойного налогообложения между Казахстаном и Азербайджаном.

В свою очередь Бахыт Султанов заверил, что Казахстан не потерял вложенные средства.

«Была угроза потери, если бы банк обанкротился и, если бы большинство кредиторов не поддержало вопрос реструктуризации долга. На сегодняшний день облигации банка обменяны на суверенные облигации Азербайджана. И да, действительно, в результате произошло пролонгирование сроком на 15 лет – 250 млн долларов, ставка 3,5%. Эти бумаги являются ликвидными, поэтому нельзя говорить, что мы потеряли средства. Да, против предыдущих вложений, конечно же, разница будет, но основную сумму мы не потеряли. И, кроме того, 3,5% будут начисляться – это международная ставка. Сегодня она приблизительно близка к рыночным ставкам суверенных стран», - подчеркнул глава Минфина.

К обсуждению присоединился заместитель председателя Национального банка Алпысбай Ахметов, который поддержал позицию министра финансов. Он также подчеркнул, что «это не потеря».

«Да, честно говоря, есть определенные потери были у нас, недополучена прибыль. В результате реструктуризации данного долга международный азербайджанский банк разместил свои облигации под 8,5% на 10 лет. Сейчас после обмена на государственные бумаги, Минфин Азербайджана, процент купона вознаграждения 3,5%. Естественно, недополученная прибыль есть. В этой части, конечно, есть потери. А так, средства ЕНПФ сохранены, рейтинг данной страны выше, чем рейтинг международного азербайджанского банка, поэтому риск здесь очень минимальный», - пояснил Ахметов.

Напомним, в октябре 2014 года в портфель пенсионных активов ЕНПФ были приобретены долговые ценные бумаги Международного банка Азербайджана на сумму $250 млн со сроком обращения 10 лет и купонной ставкой 8,25%. По курсу на момент инвестирования данная сумма составляла порядка 45 млрд тенге.

«По данным Нацбанка с 2014 года по сегодняшний день ЕНПФ в виде вознаграждения получил уже от Международного банка Азербайджана средства в сумме порядка 15 млрд тенге, то есть порядка трети инвестированной суммы. В тенговом выражении эквивалент составляет 52 млн долларов США», - сообщал в конце мая в правительстве министр финансов Бахыт Султанов.

Тогда же он озвучил три варианта реструктуризации пенсионных активов.

Первый вариант — это обмен $250 миллионов долларов США текущих обязательств банка на $200 млн. в виде государственных ценных бумаг суверенных, то есть республики Азербайджан со сроком погашения лет и со ставкой вознаграждения 5,125. Второй вариант - это обмен равноценный $250 млн. международного банка Азербайджана на $250 млн. тоже государственных ценных бумаг Азербайджана со сроком 15 лет и ставкой вознаграждения 3,5. И третий вариант — это обмен текущих обязательств банка на $250 млн. нового выпуска облигаций этого же банка со сроком погашения 7 лет и снижением ставки до 3,5%.