Минобразования предлагает обсудить вопрос преподавания предметов на английском в школах по принципу добровольности

Министерство образования и науки Республики Казахстан предлагает вынести на всенародное обсуждение вопрос введения преподавания предметов на английском языке в 2018 году в школах по принципу добровольности, об этом сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, выступая в ходе семинара-совещания по обсуждению послания президента народу Казахстана, пишет МИА Казинформ.

«Мы очень много разговаривали с родителями, директорами школ, учителями, детьми. Министерство выносит на обсуждение такое предложение - с 2018 года ввести принцип добровольности на какое-то определённое количество лет. То есть, если школа, дети будут готовы, учителя подготовлены, родители согласны, тогда пусть они по своему желанию вводят английский язык для преподавания», - сказал Сагадиев.

Было отмечено, что теперь необходимо решить, как будет работать эта временная мера. Во-первых, в каких классах будут внедрять изучение предметов на английском языке. Во-вторых, будет ли определено минимальное количество предметов, которые школы будут обязаны преподавать на английском языке с 2019 года. Глава Минобразования отметил, что наиболее яркое предложение, которое прозвучало среди обсуждений, - это ввести один обязательный предмет в 10-11 классе. Если школы захотят, то могут ввести преподавание на английском языке всех четырёх предметов (это максимальное количество) - физики, химии, биологии, информатики.

В ноябре прошлого года в проекте нового трехлетнего бюджета министерство образования и науки сократило расходы на подготовку учителей в рамках перехода на трехязычное образование. В ходе пленарного заседания сената депутат Сергей Ершов сообщил, что изначально на 2017 год предполагались расходы в размере 864 млн. тенге, однако в последующем они сокращены до 728 миллионов. По его мнению, таким образом Минобразования может не достигнуть запланированных результатов. А вот глава ведомства Ерлан Сагадиев заверил, что в будущем году Минобразования пересмотрит графики подготовки преподавателей и перехода к обучению на английском языке.