Назарбаев обсудил с американским бизнесом сотрудничество на базе МФЦА

Находясь с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки Нурсултан Назарбаев встретился с президентом американской фондовой биржи Nasdaq Аденой Фридман и президентом банка GoldmanSachs Харви Шварцем, с которыми обсудил будущее сотрудничество на площадке международного финансового центра Астана. Также президент встретился с исполнительным директором компании ExxonMobile Дарреном Вудсом и посетил концерт театра «Астана Балет» в Линкольн Центре, сообщается на сайте Акорды.

Назарбаев поблагодарил руководство Nasdaq за решение работать в Казахстане, поскольку это послужит стимулом для развития сотрудничества других компаний с МФЦА. Он пригласил главу биржи посетить официальное открытие центра в июле этого года:

«Мы приветствуем ваше решение работать в Казахстане, в МФЦА. Мы внесли изменения в Конституцию и ряд законов страны. Было внедрено английское право и преференции для всех участников. Мы создаем все благоприятные условия для тех, кто будет работать», – сказал Нурсултан Назарбаев.

Фридман выразила готовность работать с МФЦА и обеспечить казахстанскую биржу новыми технологиями.

Также сотрудничество на базе МФЦА было обсуждено с президентом GoldmanSachs.Харви Шварцем. С Дарреном Вудсом президент обсудил совместную работу по разработке нефтегазовых месторождений Тенгиз и Кашаган.