Назарбаев обсудил с американским бизнесом сотрудничество на базе МФЦА

Президент обсудил с руководством Nasdaq GoldmanSachs сотрудничество по работе международного финцентра Астана
Находясь с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки Нурсултан Назарбаев встретился с президентом американской фондовой биржи Nasdaq Аденой Фридман и президентом банка GoldmanSachs Харви Шварцем, с которыми обсудил будущее сотрудничество на площадке международного финансового центра Астана. Также президент встретился с исполнительным директором компании ExxonMobile Дарреном Вудсом и посетил концерт театра «Астана Балет» в Линкольн Центре, сообщается на сайте Акорды.
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