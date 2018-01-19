В пятый раз в Алматы пройдет театральный фестиваль «Откровение»

Пятый фестиваль «Откровение» пройдет 1 по 15 февраля в Алматы. Помимо казахстанской и зарубежной программы, будут постановки в рамках Baby Theatre. Уже третий год фестиваль сотрудничает с ARTBAT FEST и проведет коллаборацию.

Фестиваль откроется постановкой «Звериные истории» в театре «Жас Сахна». Спектакль режиссёра Барзу Абдураззакова – это 10 коротких новелл, рассказы зверей «о себе и о нас с вами». В тот же день, 1 февраля, состоится второй показ фестиваля в ART-убежище «Bunker». Экспериментальный театр покажет социальную драму «Мечта», по мотивам пьесы Ярослава Пулинович «Наташина мечта». В пятницу в Государственном театре кукол покажут притчу «Ана журегi» и постановку «Войцек», в основу которой легла реальная история рядового Иоганна Христиана Войцека, в приступе ревности убившего свою сожительницу и казненного в Лейпциге в 1824 году.

3 февраля в рамках казахстанской программы состоится показ четырех спектаклей: «Верна» в ART-убежище «Bunker», «Мой маленький Оскар», по мотивам романа Эрика-Эммануэля Шмитта «Оскар и Розовая дама» в театре «Жас Сахна», «Евгений Онегин» в ТЮЗе имени Мусрепова и B.O.Q., по мотивам Фридриха Дюрренматт, пьеса «Геркулес и Авгиевы конюшни» в пространстве «Трансформа».

Закроется казахстанский шоукейс тремя постановками. Творческая группа «Лаборатория StarTDrama» из Петропавловска покажет спектакль «86» по мотивам воспоминаний участников декабрьских событий 1986 года в Алматы. Государственный Академический Немецкий драматический театр представит зрителям спектакль-читку с элементами танц-театра «Карагоз». Экспериментальный театр «Бата», созданный в 2017 году Вероникой Насальской и другими театральными деятелями Центральной Азии и России, продемонстрирует зрителям мультимедийный эпос в VIII эпизодах «ЕРТОСТИК GROOVE» по мотивам древнего эпоса «Ер-Тостик».

В гостевую программу фестиваля «Откровение» вошло шесть спектаклей. 5 февраля в пространстве «Трансформа» выступят французский независимый театральный проект с перфомансом «Скамейка для Платонесс» (Le Banquette des Platonnes) и театральная лаборатория №1, которую курирует хорватский перформер и продюсер Весна Мацкович. 6-7 февраля на Большой сцене театра «ARTиШОК» будет показан спектакль - лауреат премии «Золотая Маска» «the_Marusya». Театр «Ильхом» 11 февраля представит спектакль «Аэропорт» – это совместный проект театра Марка Вайля «Ильхом» и ансамбля Omnibus. Театральная компания Rhum and Clay из Великобритании выступит 12-13 февраля в пространстве «Трансформа» с черной комедией «Тестостерон». 14-15 февраля на малой сцене КАГТД имени Ауэзова немецкий режиссёр Тилман Хекер представит пластический мультимедийный спектакль «Полночь». Большинство спектаклей гостевой программы имеют возрастное ограничение.

В этом году в рамках фестиваля также покажут спектакли для детей. Московский театральный проект BABY LAB 7 февраля представит иммерсивный спектакль для детей от полугода до 3-х лет «BABY среда. Лес», где малыши и родители идут на прогулку по воображаемому лесу вместе с музыкантами и актерами. 8 февраля выступит «Театр Маминого садика» из Москвы со сказкой-раскраской «Приключения Кисточки». Также в рамках детских спектаклей представят кукольные спектакли «Все подряд» и «Сказки из маминой сумки», театр художника режиссера Александры Ловянниковой «Снежный ветер. Трогательный спектакль» и музыкальный спектакль «Музыка шагов».

Билеты на все постановки можно приобрести на сайте Ticketon.kz. Цена на все казахстанские постановки в рамках фестиваля составит 1100 тенге, гостевые постановки – 5-6 тысяч тенге, детской программы – 2-3 тысячи тенге.