​Россия не будет присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия - Лавров

Россия не будет присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. Он заявил, что положения Договора провоцируют глубокие разногласия между членами международного сообщества, пишет Sputnik.

«Россия не намерена присоединяться к ДЗЯО. Исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия, как это предусматривает ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия)», — цитирует выступление Лаврова сайт российского МИДа.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что перед мировым сообществом стоит задача — объединить усилия в интересах обеспечения устойчивой реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

«Нельзя в угоду политической конъюнктуре отдельных стран отказываться от реального достижения многосторонней дипломатии, ставшего результатом усилий не только участников самой договоренности, но и многих других, поддержавших их стран, включая Казахстан», — заявил Лавров.

В минувший четверг президент Казахстана открыл заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке и предложил шесть мер по нераспространению ядерного оружия и укреплению доверия между странами в этом направлении.

Договор о запрещении ядерного оружия был подписан в штаб-квартире ООН 7 июля 2017 года представителями 53 стран. Россия, США, Китай документ подписывать не стали.