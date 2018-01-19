​Россия не будет присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия - Лавров

Полная ликвидация ядерного оружия в соседней стране возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения
Россия не будет присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. Он заявил, что положения Договора провоцируют глубокие разногласия между членами международного сообщества, пишет Sputnik.
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