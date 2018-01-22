Единую базу соцработников создадут в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения намерено создать в Казахстане единую базу социальных работников. Такую норму предусматривает проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам социального обеспечения», который презентовали в понедельник в мажилисе.

«Почему мы формируем единый реестр специалистов? Потому что нам сейчас вообще очень важно понимать, кто эти наши сотрудники, которые оказывают эту социальную помощь в регионе, особенно в сельской местности. На сколько они обладают соответствующими компетенциями, на сколько их подготовленность, образование, человеческие качества позволяют им эту работу проводить эффективно. Мы сегодня хотим разобраться и понять, кто эти люди, которые оказывают помощь и сделать соответствующую базу данных, соответствующий регистр всех тех людей, которые занимаются этой работой», - рассказал депутатам вице-министр труда и социальной защиты населения Нуржан Альтаев.

По его словам, в министерстве хотят понять уровень компетенции социальных работников, потому что зачастую для работы в этой сфере недостаточно среднеспециального образования.

«Сейчас уже уровень оказания этих услуг, уже с веяниями нового времени, заставляет нас подготавливать этих сотрудников более качественно. То есть где-то нужно специальное образование, высшее образование. Поэтому нам нужно со всем этим разобраться, сделать единый реестр всех сотрудников, которые оказывают эти услуги», - объяснил вице-министр.