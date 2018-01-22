​В Казахстане проверят все рейсовые автобусы

С 22 января по 18 февраля в Казахстане пройдет проверка состояния всех рейсовых автобусов. Помимо транспорта, уполномоченный комитет также проверит квалификацию его водителей, сообщает в понедельник пресс-служба министерства по инвестициям и развитию.

«В связи с трагедией в Актюбинской области 18 января территориальными инспекциями комитета транспорта министерства по инвестициям и развитию совместно с сотрудниками административной полиции МВД по всей стране будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». ОПМ пройдет в период с 22 января по 18 февраля и затронет транспорт и водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа на межрайонных, междугородних, межобластных и международных сообщениях», - сообщили в ведомстве.

Его представители отмечают, что в случае нарушений технического состояния пассажирских автобусов и такси, а также несоответствия установленным требованиям безопасности, регулятором будут приняты меры «вплоть до запрещения дальнейшей эксплуатации».

Кроме того, министерство решило создать мобильные группы из числа представителей общественности и сотрудников инспекции транспортного контроля для выявления возможных скрытых маршрутов передвижения автотранспорта. Особое внимание они уделят проведению обязательного и предрейсового техосмотра авто и медосмотра водителей, а также проверке соблюдения последними режима труда и отдыха.

«На СКП «Рубеж» будут приняты дополнительные меры по усилению контроля перевозок пассажиров и багажа на автомобильных дорогах республики», - также отметили в ведомстве.

На прошлой неделе в Актюбинской области на трассе «Шымкент-Самара» произошло возгорание рейсового автобуса. В результате трагедии погибло 52 человека, все были гражданами Узбекистана. Пятерым удалось спастись. Позже стало известно, что обязательный техосмотр автобус Kassbohrer Setra проходил в августе 2015 года. В перечне регулярных маршрутов он отсутствует, он не получал лицензии на нерегулярные пассажирские перевозки. Однако имеется вероятность его работы по договору аренды.