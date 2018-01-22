Критичнее всего о его действиях отозвались женщины
​Политику Трампа не одобряет более половины населения США - опрос
Фото epa

58% граждан США не одобряют деятельность президента Дональда Трампа по итогам первого года его правления. Об этом говорится в результатах совместного опроса газеты The Washington Post и телеканала ABC News, сообщает в понедельник Коммерсант.

Согласно результатам исследования, еще 36% американцев положительно оценивают политику Трампа. Уточняется, что самый низкий уровень одобрения за первый год службы получил 38-й президент США Джеральд Рудольф Форд младший (правил в 1974-1977 годах).

При этом критичнее всего к действующему президенту США относятся женщины: среди них его деятельность одобряют всего 29%, тогда как среди мужчин — 44%.

Опрос был проведен в период с 15 по 18 января. В нем приняли участие 1005 человек. Статистическая погрешность не превышает 3,5 процентных пункта.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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