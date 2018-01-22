​Назарбаев и Путин обсудили вопросы международной политики

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили визит главы Казахстана в Вашингтон, двусторонние отношения и другие вопросы международной повестки, сообщает в понедельник пресс-служба Акорды.

В минувшую среду президент США Дональд Трамп принял Нурсултана Назарбаева в Белом доме для обсуждения расширенного стратегического партнерства между двумя странами. В рамках официального визита Назарбаева в США подписано более 20 коммерческих документов об инвестиционном и торгово-экономическом сотрудничестве на сумму порядка $7 млрд, а также 3 межправительственных соглашения.

Кроме того, их договорённости касались усиления работы по проблемам Центрально-Азиатского региона в рамках формата «C5+1», совместного урегулирования конфликта в Афганистане и консультаций по вопросам экономических санкций против России. Трамп также предложил перенести в Астану переговоры по разрешению конфликта в Донбассе.