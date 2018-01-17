США и Казахстан будут консультироваться по вопросам санкций

Дональд Трамп принял Нурсултана Назарбаева в Белом доме для обсуждения расширенного стратегического партнерства между США и Казахстаном, позже было сделано совместное заявление о достигнутых договоренностях, сообщает в среду Акорда.

«Я уверен, что результатом моего визита станет решение поднять казахстанско-американские отношения на уровень расширенного стратегического партнерства. Поэтому мы сегодня приняли соответствующее совместное политическое заявление, которое даст старт новой эре взаимоотношений Астаны и Вашингтона», - сказал Назарбаев.

Лидеры также намерены консультироваться по вопросам санкций во избежание каких-либо непреднамеренных последствий для экономики Казахстана, подчеркивает пресс-служба президента.

По информации Акорды, главы двух государств заявили о готовности реагировать на общие вызовы в Центральной Азии путем использования региональных форматов сотрудничества, таких как диалог «С5+1» (пять центрально-азиатских республик и США), а также приветствовали будущее участие Афганистана в проектах «С5+1». Они решили добиваться мирного урегулирования конфликта в Афганистане и продвигать инициативы, способствующие еще большему развитию политических и экономических связей региона.

Назарбаев еще раз подтвердил готовность оказывать дополнительную поддержку решению проблем безопасности Афганистана. Он также предложил расширить программу подготовки афганского персонала по гражданским и правоохранительным специальностям в Казахстане, уделяя особое внимание улучшению положения женщин Афганистана. Оба лидера приветствовали участие Казахстана в проектах по развитию афганской транспортной инфраструктуры.

«Я чрезвычайно высоко ценю то, что президент лично заверил меня о том, что Казахстан будет продолжать осуществлять чрезвычайно важную поддержку наших вооруженных сил, которые ведут войну с ИГИЛ и «Талибаном», - сказал глава Белого дома в этой связи.

Кроме этого, президенты выразили готовность изучить заинтересованность Казахстана в присоединении к Конвенции о киберпреступлениях. Казахстан и США также планируют укрепить сотрудничество в сфере использования космических технологий для оценки угроз окружающей среде и минимизации рисков стихийных бедствий в Казахстане.

В рамках официального визита Назарбаева в США подписано более 20 коммерческих документов об инвестиционном и торгово-экономическом сотрудничестве на сумму порядка $7 млрд, а также 3 межправительственных соглашения о невзымании платы за аэронавигационное обслуживание государственных воздушных судов, об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита через территорию Казахстана, о совершенствовании международной налоговой дисциплины.

За годы независимости со стороны американских компаний в Казахстан инвестировано более $50 млрд. За прошлый год двусторонний товарооборот составил около $2 млрд. В Казахстане с участием американского капитала осуществляет деятельность более 500 компаний в энергетике, транспорте, инновациях, медицине и других сферах.