​Нацбанк не собирается пересматривать отношения с управляющими активами Нацфонда

Национальный банк не собирается пересматривать отношения с управляющими активами Национального фонда в ближайшее время. Регулятор не может назвать «неудовлетворительным» качество работы кастодианов, заявил на пресс-конференции в четверг председатель Нацбанка Данияр Акишев.

«Мы считаем, что промежуточные цели, которые мы ставили перед собой, мы достигли. Тем не менее, процесс снятия обременения на активы Нацфонда ещё продолжается. Я сейчас не готов говорить, что мы должны пересматривать свои отношения с кастодианами. В первую очередь потому, что это выстраивается на конкурсной основе. Есть определённые критерии, и сейчас говорить о том, что мы не удовлетворены качеством работы кастодиана мы не готовы. Но однако если анализ продемонстрировал, что будут сомнения в эффективности этого кастодиана, в рамках регламентированных процедур такие меры могут быть приняты», - заявил Акишев.

В среду окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Нацбанка Казахстана о снятии ареста с активов Национального фонда в размере $22 млрд, которые находились на кастодиальном хранении в Bank of New York Mellon. Суд согласился с позицией Нацбанка и Министерства юстиции Казахстана, участвовашей в процессе в качестве третьей стороны, и постановил, что активы Национального фонда неприкосновенны.

21 декабря агентство Reuters сообщило, что по решению Голландского суда Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана в $22 млрд. Причиной заморозки стали судебные разбирательства страны с молдавским бизнесменом Анатолием Стати. Судебные тяжбы между Стати, его сыном Габриэлем, двумя контролируемыми семьей компаниями и Казахстаном тянутся несколько лет в разных судах. Молдавские бизнесмены, которые инвестировали в нефтегазовую отрасль Казахстана, обвинили государство в попытке рейдерского захвата своей собственности и потребовали возмещения убытков в размере более $4 млрд.

Казахстан отрицает эти утверждения, и через суды пытается доказать обратное. В январе 2013 года арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты установил нарушение со стороны Казахстана Договора об энергетической хартии и присудил к выплате около $500 млн. семье Стати. Минюст сообщил, что в июне 2017 года Высокий суд Англии признал, что «арбитражное решение было получено мошенническим путем. Были назначены слушания по существу, которые на сегодняшний день продолжаются».

11 января 2018 года Судебная коллегия по гражданским делам апелляционного суда Англии отклонила ходатайство Стати и других участников процесса о разрешении на обжалование решения Высокого суда Англии от 6 июня 2017 года, вынесенного в пользу Республики Казахстан. Минюст также подчёркивал, что Казахстан продолжит доказывать факты мошенничества со стороны истцов и представит соответствующие доказательства на слушаниях, предварительно назначенных на октябрь 2018 года.

Подробнее о позиции казахстанской стороны можно прочесть здесь.