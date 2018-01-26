Это может случиться сегодня и в ближайшие трое суток
На реках Алматинского региона возможны разливы и подтопления – ДЧС
Фото Жанары Каримовой

Сегодня и в ближайшие трое суток 27-29 января в связи с низким температурным фоном и усилением ледообразования на реках Алматинского региона ожидается образование зажоров, подъемы уровней воды, возможны разливы и подтопления, предупреждает департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет».

19 января Казгидромет объявил штормовое предупреждение о надвигающихся сильных морозах в центральных, северных и восточных областях Казахстана. Затем сильные морозы дошли и до южных территорий страны, в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях штормовое предупреждение из-за сильных морозов объявлено до 29 января.

В Алматы в эти дни температура воздуха опускается ниже 25 градусов мороза.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

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