На реках Алматинского региона возможны разливы и подтопления – ДЧС

Это может случиться сегодня и в ближайшие трое суток
Сегодня и в ближайшие трое суток 27-29 января в связи с низким температурным фоном и усилением ледообразования на реках Алматинского региона ожидается образование зажоров, подъемы уровней воды, возможны разливы и подтопления, предупреждает департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет».
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