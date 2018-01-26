По последним данным, в результате пожара погиб 41 человек
​Назарбаев выразил соболезнования президенту Южной Кореи в связи с пожаром в больнице города Мирян
Фото с сайта bbc.com

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину в связи с пожаром в больнице города Мирян. По последним данным, в результате пожара погиб 41 человек, сообщает в пятницу пресс-служба Акорды.

«В эти трагические дни мы выражаем искреннюю поддержку корейскому народу. Разделяя боль потери с родными и близкими погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этого трагического события», - говорится в телеграмме.

Пожар в больнице начался в пятницу около 4.40 по времени Астаны на первом этаже больницы имени короля Седжона в городе Мирян, провинции Кёнсан-Намдо. Предположительно, возгорание произошло в отделе неотложной помощи. На тот момент в больнице находилось 111 пациентов.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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