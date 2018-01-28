В понедельник в Алматы отменят занятия для учеников 1-9 классов. Это вновь связано с понижением температуры ниже 25 градусов, сообщает в воскресенье пресс-служба акимата Алматы со ссылкой на управление образования.

«29 января 2018 года, в связи с понижением температуры ниже -25 градусов, в школах города Алматы отменяются учебные занятия с 1 по 9 классы», - говорится в сообщении акимата.

В пятницу, 26 января занятия отменялись для учеников 1-9 классов из-за падения температуры ниже 25 градусов. В субботу, 27 января – для учеников 5-11 классов.

По данным Казгидромета, абсолютный температурный минимум в Алматы был зафиксирован в феврале 1951 года, составив 37,7 градусов мороза. В январе абсолютный минимум был достигнут в 1969 году — тогда температура составила 30,1 градус ниже нуля.

По прогнозам синоптиков, на западе и юге 25-27 января местами сохранятся низовые метели и ветер, порывы будут достигать 23-28 м/с, что вызовет ухудшение видимости на дорогах до 200-500 метров. Холодный антициклон не покидает Казахстан, поэтому сильные морозы установились в большинстве областей республики.

29-30 января морозы начнут ослабевать в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. К концу следующей недели температура воздуха ночью повысится с -35-41 до -15-23, днем с -25-33 до -7-15. В южных регионах ночные температуры повысятся с -21-35 до -5-13, днем с -15-25 до -2+3.