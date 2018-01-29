Норму об обязательной трехлетней отработке для студентов-грантников предлагает отменить правительство

Для решения вопроса нехватки медицинских кадров министерство образования и науки рассматривает вопрос открытия медицинских факультетов в крупных региональных вузах страны. В то же время, как заявила в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе вице-спикер палаты Гульмира Исимбаева, правительство внесло в парламент поправки в законодательство «Об образовании», согласно которым планируется отменить обязательную трехлетнюю отработку для студентов, обучившихся по государственным грантам. По ее мнению, эту норму принимать ни в коем случае нельзя.

«На сегодня Елжан Амантаевич (Биртанов – министр здравоохранения - V), пока есть норма закона «Об образовании» об обязательном трудоустройстве и отработке в течение трех лет, обучившихся по госзаказу, она действует. Хотя правительство внесло проект об отмене этой нормы. Может быть, хотя бы после сегодняшнего обсуждения, да и после политсовета партии, на котором глава государства сделал в этом плане замечание, правительство сейчас задумается, пересмотрит и согласится с тем, чтобы не отменять действующую норму? Иначе мы кадрами не сможем обеспечить (сферу медицины - V), - заявила Исимбаева.

По ее словам, правительство может каждый год увеличивать количество грантов, открывать факультеты медицины в региональных вузах, но «если они не будут по специальности отрабатывать, не будут идти в клиники – то хоть в каждом ауле открой факультет, все равно ничего не получится».

«По этой обязательной отработке, министерству образования все-таки нужно подумать прежде, чем сейчас настаивать на ее отмене. Иначе будет очень большая проблема. И чем дальше, чем больше. Сколько у нас в свое время было медицинских вузов? Всю страну обеспечивали, и таких проблем не было. А потому что было распределение. И была обязательная отработка. А сейчас если он за счет государства обучился, почему мы не можем потребовать, чтобы он отработал на государство три года, как прописано в законе?», - заключила она.

Вместе с тем, ответственный секретарь министерства образования и науки Арын Орсариев, говоря о проблеме нехватки медицинских кадров сообщил, что в данный момент специальная рабочая группа изучает возможность открытия медицинских специальностей, медицинских факультетов на базе крупных региональных вузов.

«Проблема упирается, прежде всего, в наличие профессиональных педагогических кадров и в наличие соответствующей инфраструктуры. Если мы эти вопросы решим, то в принципе, министерство образования и науки готово давать соответствующие лицензии», - заверил он.