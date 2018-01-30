DramCom запустил краудфандинг для антивоенного проекта «Лисистрата»

Режиссер и сооснователь виртуальной площадки DramCom Виктор Немченко в видеообращении на baribirge.kz – ресурсе, позволяющем привлекать финансирование в Казахстане через краудфандинг (народное финансирование), попросил поддержать проект Lysistrata , цель которого – вдохновить женщин, показать, какой огромной силой может стать женская солидарность, обратить внимание на военные конфликты и напряженность во всем мире. Финансовая цель – 1 200 000 тенге, которые будут потрачены на музыкальные инструменты, видео-контент для шоу, оборудование для трансляции, элементы декорации и реквизит, изготовление промо материалов.

«Прямо сейчас в мире происходит более 40 военных конфликтов. Тем временем, все больше общественных движений, организованных женщинами, влияют на мироустройство в 21 веке и меняют общественное мировоззрение. Lysistrata на площадке DramCom предлагает фантазию на тему попытки радикального изменения порядка вещей женщинами», - сказал Немченко.

«21-й век, а мы все еще живем в мире, где убивают миллионы людей, находя этому религиозные оправдания, экономические обоснования и геополитические мотивы. Где не слышат стонов жертв, где не жалеют слабого. У такого существования нет будущего. Мы не имеем право молчать. Мы не будем делать вид, что это нормально. И мы остановим это! Мы – женщины – половина человечества. Что может быть громче вопля половины человечества? Представьте себе, что мир хоть на минуту станет миром. Хоть на минуту в нем перестанут гибнуть и убивать те, кого мы вынашиваем в животах и выкармливаем грудью. Если во всем мире хоть на минуту воцарится мир – это будет чудо, достижение человечества поважнее полета на Марс. Объединимся и совершим самую нужную и самую большую революцию в истории Земли. Мир станет миром!» – говорится на странице обращения.

Премьера антивоенного мультимедийного онлайн шоу «Лисистрата» (по мотивам поэтической трактовки произведения Аристофана Леонидом Филатовым) состоится 23 февраля 2018 на канале DramCom. Онлайн-трансляция будет доступна всем желающим. Увидеть «Лисистрату» вживую можно будет на площадке Transforma в Алматы. Далее шоу будет регулярно ротироваться в течении года на DramCom .

«Премьера «Лисистраты» запланирована на 23 февраля. На этом этапе мы вынуждены арендовать всё необходимое. С вашей поддержкой мы приобретем оборудование и элементы декораций и используем их в дальнейшей ротации проекта «Лисистрата», - говорится на странице описания проекта.

DramCom - уникальный проект, созданный в Казахстане и не имеющий аналогов в мире. Одновременно сценическое и экранное действие. Смотреть шоу DramСom можно в театре, или из любого удобного кресла в любой точке мира: второй зрительный зал проекта – социальные сети, где аудитория ограничена лишь знанием русского языка и часовым поясом.

Так DramCom использует социальную сеть не только для продвижения, но и как основную площадку, собирающую аудиторию для просмотра в режиме реального времени (online/offline). Первым проектом площадки DramCom стала драма «Причины жить».