Около 2 тыс. коррупционных правонарушений выявлено в Казахстане в 2017 году

В 2017 году в Казахстане зарегистрировано 1835 коррупционных правонарушений, что на 18% ниже, чем в 2016 году, сообщил председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

«За истекший год зарегистрировано 1835 коррупционных правонарушений, что на 18% ниже, чем в 2016 году. Прежде всего, это связано со смещением акцентов на выявление тяжких и особо тяжких категорий преступлений, а также фактов системной коррупции», - сказал Шпекбаев в ходе коллегии ведомства.

По его словам, пресечено 108 фактов системной коррупции, по которым привлечено к уголовной ответственности 320 лиц. «В региональном разрезе таких фактов больше всего выявлено в Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и городе Алматы», - сообщил Шпекбаев.

Он также проинформировал, что «пресечена деятельность 4 организованных преступных групп». Наиболее распространенными видами коррупционных преступлений остаются взяточничество, хищения и злоупотребление должностными полномочиями, рассказал Шпекбаев.

«Мы значительно продвинулись в части возмещения ущерба. Из 15,8 миллиарда тенге нам удалось возместить 14 миллиардов тенге или 88%. Это неплохой результат», - сказал глава антикоррупционной службы.

По его словам, привлечено к уголовной ответственности 19 руководителей республиканского уровня, 98 областного, 152 городского и районного значения. Большинство преступлений совершено сотрудниками акиматов, сотрудниками органов внутренних дел и квазигосударственного сектора.

«Высокий уровень коррупции по-прежнему сохраняется в сферах образования, сельского хозяйства, строительства и здравоохранения. Все это во многом объясняется тем, что руководители государственных органов и учреждений зачастую проявляют крайне низкую заинтересованность устранять коррупционные риски либо попросту не способны изменить ситуацию. Поэтому нами принято решение о внесении представлений на имя премьер-министра и руководителя администрации президента о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей центральных и местных государственных органов, не принявших мер по противодействию системной коррупции», - заявил Шпекбаев.