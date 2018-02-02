Регулятор расширяет программу рефинансирования ипотечных займов
Нацбанк рекомендует банкам приостановить выселение просрочивших свои выплаты ипотечников
Фото Жанары Каримовой

Национальный банк рекомендует банкам второго уровня приостановить выселение ипотечников, задолжавших по кредитам, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

Регулятор напоминает, что 10 января 2018 года президент поручил Национальному банку решить вопрос по валютным ипотечным займам населения, выданным до 1 января 2016 года.

«В этой связи Национальным банком в адрес БВУ направлено письмо с рекомендацией приостановить процедуры выселения заемщиков, потенциально соответствующих разрабатываемым критериям, а также осуществить отзыв исполнительных листов, переданных государственным и частным судебным исполнителям по взысканию долга путем реализации залогового жилья и выселению заемщиков/залогодателей из имущества. Изменения в программу планируется принять в ближайшее время», - отмечается в сообщении.

Во исполнение поручения Нацбанком проводится работа по расширению действующей программы рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов: разрабатываются ключевые критерии и условия рефинансирования залогового жилья и выселению заемщиков/залогодателей из имущества. Изменения в программу планируется принять в ближайшее время, подчеркнули в Нацбанке.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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