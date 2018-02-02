Нацбанк рекомендует банкам приостановить выселение просрочивших свои выплаты ипотечников

Национальный банк рекомендует банкам второго уровня приостановить выселение ипотечников, задолжавших по кредитам, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

Регулятор напоминает, что 10 января 2018 года президент поручил Национальному банку решить вопрос по валютным ипотечным займам населения, выданным до 1 января 2016 года.

«В этой связи Национальным банком в адрес БВУ направлено письмо с рекомендацией приостановить процедуры выселения заемщиков, потенциально соответствующих разрабатываемым критериям, а также осуществить отзыв исполнительных листов, переданных государственным и частным судебным исполнителям по взысканию долга путем реализации залогового жилья и выселению заемщиков/залогодателей из имущества. Изменения в программу планируется принять в ближайшее время», - отмечается в сообщении.

Во исполнение поручения Нацбанком проводится работа по расширению действующей программы рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов: разрабатываются ключевые критерии и условия рефинансирования залогового жилья и выселению заемщиков/залогодателей из имущества. Изменения в программу планируется принять в ближайшее время, подчеркнули в Нацбанке.