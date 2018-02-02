Нацбанк рекомендует банкам приостановить выселение просрочивших свои выплаты ипотечников

Регулятор расширяет программу рефинансирования ипотечных займов
Национальный банк рекомендует банкам второго уровня приостановить выселение ипотечников, задолжавших по кредитам, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.
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