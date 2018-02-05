​Ставка вознаграждения банков по кредитам физическим лицам выросла до 19,2% за 2017 год

Средневзвешенная ставка вознаграждения банков по выданным кредитам в тенге физическим лицам за 2017 год увеличилась с 18,4% до 19,2%. Это происходило параллельно со снижением годовой инфляции на 1,4 п. п. до 7,1%, сообщает в понедельник Ассоциация финансистов Казахстана.

По данным ассоциации, объём выданных кредитов в 2017 году составил 10,8 трлн тенге, что на 10% (986,2 млрд тенге) больше, чем в 2016 году. При этом в декабре было выдано 1,2 трлн тенге против 1 трлн в ноябре, прирост составил18,4%. Темпы кредитования в декабре стали максимальным за последние три года.

Средневзвешенная ставка по депозитам физических лиц, в свою очередь, составила 10,5% годовых в тенге и 2,1% годовых в иностранной валюте. За 2017 год ставки по тенговым вкладам снизились на 1,5%, а долларовым - на 0,5%. В то же время уровень долларизации депозитов за 2017 год снизился с 54,5% до 47,7%. В декабре снижение депозитной базы замедлилось: минус 99,4 млрд тенге до 17,5 трлн тенге. Снижение же за год составило 3% или 540,1 млрд тенге. Депозиты в национальной валюте в декабре увеличились на 0,9% до 9,2 трлн тенге, тогда как депозиты в иностранной валюте сократились на 2,1% до 8,3 трлн тенге.