​Наталья Акентьева возглавит Bank RBK

Главной задачей Акентьевой в качестве предправления станет реализация новой стратегии развития банка на предстоящие несколько лет. Жакубаева, в свою очередь, сосредоточится на курировании ключевых направлений бизнеса института, включая развитие его филиальной сети. Заместителем председателя правления также назначен Арман Токаров. Его работа будет сосредоточена на управлении рисками банка.

«Успешно пройдя процедуру оздоровления, сегодня Bank RBK обладает всеми необходимыми ресурсами для дальнейшего роста, который должен быть устойчивым и сбалансированным. Обеспечением именно такого качественного роста банк займется под руководством Натальи Акентьевой», – прокомментировал будущее назначение председатель совета директоров Bank RBK Торстен Пол.

Наталья Акентьева – выпускница Казахского национального университета имени аль-Фараби по специальности «Международные экономические отношения». В 1995 году окончила Казахскую государственную академию управления по специальности «Финансы и кредит», а в 2001 году – Казахскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».

В разные годы занимала руководящие должности в компаниях финансового и реального секторов экономики, в том числе в государственном Экспортно-импортном банке Казахстана, ABN AMRO Bank Kazakhstan и Казахтелеком. С марта 2015 года и до текущего назначения работала заместителем председателя правления Altyn Bank.

С начала 2017 года Bank RBK вёл переговоры об объединении с Qazaq Banki. Окончательного решения о консолидации они достигли в конце мая. Объединённый финансовый институт должен был заработать под брендом Bank RBK уже к началу 2018 года. Стратегия объединения предполагала, что крупнейшим участником нового банка станет Владимир Ким, который до конца года собирался довести его капитал до 127 млрд тенге. Решения об объединении банков, докапитализации и кадровых перестановках принимались акционерами из-за участия банка в программе Национального банка по повышению устойчивости финансового сектора.

Однако в середине октября банк отказался от идеи консолидации. В ответ на слухи о финансовой неустойчивости банка его пресс-служба заявила, что менеджмент вырабатывает комплекс мер для укрепления финансового положения института. Руководство намеревалось продолжить увеличение капитализации, привлечь дополнительную ликвидность и усовершенствовать бизнес-модель, включая форму работы с проблемными займами. В начале октября банк уже исключил пять членов из совета директоров - Игоря Мажинова, Данияра Туганбая, Николая Радостовца, Нургуль Ертаеву и его председателя Фарида Люхудзяева. Вместо них в совет директоров были приняты Бопатбек Жайназаров и предправления банка Марпу Жакубаева.

7 ноября председатель Нацбанка Данияр Акишев заявил, что в ближайшее время регулятор рассмотрит заявку банка по участию в программе повышения финансовой устойчивости примерно на 240 млрд тенге. Кроме того, по его словам, проблемный портфель банка, который оценивается в 600 млрд тенге, будет передан в специализированную компанию, не имеющую прямого отношения к банку. Таким образом, банк намерен расчистить кредитный портфель. Это будет происходить за счет средств Национального банка, которые были ранее выданы им в виде кредита и средств квазигосударственных компаний. Затем инвестор докапитализирует Bank RBK на сумму 160 млрд тенге.

В конце ноября крупнейший акционер Bank RBK Владимир Ким провёл первую встречу с журналистами, на которой рассказал о будущих изменениях в работе банка. Он, что в ближайшее время банк должен получить необходимую ликвидность и вливания в капитал, которые позволят ему выполнять все обязательства перед клиентами. После этого единственным акционером банка должна стать корпорация Казахмыс, которая частично переориентирует его бизнес на себя. В конце декабря 2017 года банк завершил передачу проблемных активов специализированной компании.