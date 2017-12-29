Bank RBK завершил передачу плохих активов объёмом 603 млрд тенге. Они были направлены в ТОО "Специальная финансовая компания DSFK", которое будет заниматься их возвратом, сообщает в пятницу пресс-служба банка.

Банк также сообщил, что его докапитализация идёт согласно утвеждённому графику. 29 декабря акционер пополнил уставный капитал института на 45 млрд тенге. С начала процедуры оздоровления банка общая сумма докапитализации составила 125 млрд тенге.

Кроме того, в пятницу банк получил третий транш субординированного займа от Национального банка в рамках программы оздоровления финансового сектора в 60 млрд тенге. Общая сумма, которую предоставят банку по этой программе составит 243,7 млрд тенге. Из них 210 млрд тенге уже поступили в банк.

После завершения всех этих транзакций ликвидные активы банка на конец года должны составить порядка 180 млрд тенге. Коэффициент текущей ликвидности Банка (К4) к концу года достигнет значения 4-4,5 пунктов, что более чем в 10 раз превышает норматив регулятора.

«Сегодня я могу с удовлетворением констатировать, что выполнена очень важная часть плана оздоровления – передача сомнительных кредитов в специализированную компанию. Это значит, что банк полностью очищен и обладает огромным запасом прочности», – заявил председатель совета директоров банка Торстен Пол.

На начало декабря этого года Bank RBK занимал 9 строчку по размеру активов, которые составили 971,9 млрд тенге. Из них 438,2 млрд тенге - средства клиентов, в том числе вклады физических лиц – 147,7 млрд тенге. Собственный капитал банка к этому периоду составил 177,4 млрд тенге, уставный капитал – 144,4 млрд тенге. Фактическим акционером банка (свыше 99% голосующих акций) является ТОО «КСС Финанс» – структура, принадлежащая президенту ТОО «Казахмыс Холдинг» Владимиру Киму.