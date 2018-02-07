Добыча нефти на Кашагане приблизилась к 300 тыс баррелей в сутки

«Находясь в Астане, мы провели встречу с министром энергетики Казахстана, в ходе которой обсудили план работ, которые предстоит провести в ближайшее время на месторождении Кашаган. В настоящее время процесс освоения идет по плану. Завод отлично спроектирован, добыча нефти ведется согласно установленным параметрам. Суточная добыча на Кашагане приблизилась к отметке в 300 тысяч баррелей в сутки. Применяются передовые в мире технологии по сжиганию попутного нефтяного газа», - цитирует информагентство главного операционного директора компании ENI по разведке и добыче Антонио Велла.

По словам Велла, в настоящее время идет выстраивание работы по улучшению процесса добычи нефти на месторождении.

«Самое главное - при разработке месторождения и добыче углеводородов учитывать экологическую составляющую проекта и необходимость соблюдения природоохранного законодательства Республики Казахстан. Кроме того, стоит уделить внимание повышению доли местного содержания в товарах и услугах, закупаемых участниками проекта, и, что не менее важно, трудоустройству местных кадров на производстве», - отметил Ногаев.

Ранее сообщалось, в 2018 году на месторождении Кашаган планируется добыть около10 миллионов тонн нефти. В течение этого года планируется довести добычу до 370 тысяч баррелей в сутки.