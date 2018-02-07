Мининформации завершило переговоры о телетрансляции Олимпиады

Министерство информации и коммуникации успешно завершило переговорный процесс с правообладателями по трансляции XXIII зимних Олимпийских игр в Южной Корее, сообщил в среду на своей странице в Фейсбуке глава ведомства Даурен Абаев.

По информации ведомства, телеканалы «Хабар», «Qazaqstan» и «Qazsport» получили право на трансляцию XXIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Южнокорейском городе Пхёнчхан с 9 по 25 февраля.

«Qazaqstan» и «Qazsport» запланировали более 150 прямых трансляций, их будут комментировать Есей Жеңисулы, Лилиана Альжанова, Александр Олейник, Тимур Сүлейменов, Ермек Торениязов, Евгений Левкин и Дана Нуржигит.

«Хабар» покажет около 100 трансляций из Южной Кореи, общим хронометражем 208 часов. Коментаторами будут Сергей Райлян, Андрей Неклюдов, Аскат Жакаев, Жандос Айтбай, Ержан Жиренбаев и Айбек Кабылшаев.

Договоренности с правообладателями включают в себя и трансляцию церемоний открытия и закрытия игр. Помимо соревнований, будут показаны дневники Олимпийских игр.

Казахстанцы примут участие в 9 дисциплинах - биатлон, фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек, горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл (акробатика, могул), санный спорт.