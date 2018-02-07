Ведомство придумало способ «кардинально» разрешить проблему перебоев с поставками угля
Минэнерго собирается пересмотреть схему отгрузки угля с разрезов
Фото Маргариты Бочаровой

7 февраля министр энергетики Канат Бозумбаев совершил рабочую поездку в Павлодарскую область, посетил угольные разрезы ТОО «Майкубен-Вест», ТОО «Богатырь комир» и «Восточный», сообщает в среду пресс-служба министерства.

В ходе визита Бозумбаев отметил, что отсутствие надлежащего контроля над поставками угля для коммунально-бытовых нужд и населению при аномально-низких температурах продемонстрировал неготовность ряда регионов, сообщается в пресс-релизе.

«Ведомство планирует внести в Правительство предложения, которые позволят кардинально разрешить перебои с поставками угля в регионах. Будет пересмотрена схема отгрузки угля с разрезов. В первую очередь твердое топливо будет доставляться населению на коммунально-бытовые нужды, далее на теплоэлектростанции. Только после этого уголь будет идти на экспорт», - также указано в пресс-релизе.

Между тем, по данным министерства, в настоящее время продолжается работа по расширению экспортных поставок путём обеспечения недискриминационного доступа к транспортной инфраструктуре и портам государств-членов ЕАЭС. Кроме этого, расширен экспорт казахстанского угля в Финляндию и Японию, проявляют заинтересованность страны Европы и Юго-Восточной Азии.

«В целом по состоянию на 6 февраля во всех областях страны имеется в наличии уголь для коммунально-бытовых нужд населения», - сообщает министерство энергетики.

Угледобывающими компаниями по оперативным данным за январь месяц 2018 года добыто 9,3 млн. тонн угля. За январь на энергетику отгружено 6,7 млн. тонн, на коммунально-бытовые нужды и населению - 838,6 тыс. тонн. С начала февраля добыто 1,9 млн. тонн угля.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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