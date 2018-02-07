Минэнерго собирается пересмотреть схему отгрузки угля с разрезов

В ходе визита Бозумбаев отметил, что отсутствие надлежащего контроля над поставками угля для коммунально-бытовых нужд и населению при аномально-низких температурах продемонстрировал неготовность ряда регионов, сообщается в пресс-релизе.

«Ведомство планирует внести в Правительство предложения, которые позволят кардинально разрешить перебои с поставками угля в регионах. Будет пересмотрена схема отгрузки угля с разрезов. В первую очередь твердое топливо будет доставляться населению на коммунально-бытовые нужды, далее на теплоэлектростанции. Только после этого уголь будет идти на экспорт», - также указано в пресс-релизе.

Между тем, по данным министерства, в настоящее время продолжается работа по расширению экспортных поставок путём обеспечения недискриминационного доступа к транспортной инфраструктуре и портам государств-членов ЕАЭС. Кроме этого, расширен экспорт казахстанского угля в Финляндию и Японию, проявляют заинтересованность страны Европы и Юго-Восточной Азии.

«В целом по состоянию на 6 февраля во всех областях страны имеется в наличии уголь для коммунально-бытовых нужд населения», - сообщает министерство энергетики.

Угледобывающими компаниями по оперативным данным за январь месяц 2018 года добыто 9,3 млн. тонн угля. За январь на энергетику отгружено 6,7 млн. тонн, на коммунально-бытовые нужды и населению - 838,6 тыс. тонн. С начала февраля добыто 1,9 млн. тонн угля.