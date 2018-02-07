В Германии сформировано правительство спустя пять месяцев после парламентских выборов

Альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), возглавляемый канцлером Ангелой Меркель, достиг компромисса с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) по формированию правящей коалиции, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Bild.

По данным издания, лидер СДПГ Мартин Шульц возглавит министерство иностранных дел страны. Также представители СДПГ займут должности министров финансов и труда. Члены ХДС будут руководить министерствами экономики и обороны Германии. Лидер ХСС Хорст Зеехофер возглавит министерство внутренних дел.

Альянс ХДС/ХСС и СДПГ не могут сформировать правительство с сентябрьских выборов в Бундестаг. По итогам выборов блок ХДС/ХСС получил 246 мест в парламенте, СДПГ – 153 мандата, право-популистская «Альтернатива для Германии» получила 94 места, Свободная демократическая партия – 80 мандатов, «Левые» получили 69 мест, «Зеленые» – 67 мест.