В олимпийской деревне поднят флаг Казахстана

Казахстанская спортивная делегация официально прибыла на XXIII зимние Олимпийские игры. На Олимпийских играх в Пхенчхане Казахстан представляют 46 спортсменов, которые завоевали 57 олимпийских лицензий. Спортсмены выступят в девяти видах спорта, сообщает в среду пресс-служба министерства культуры и спорта.

«На сегодняшний день практически все казахстанские спортсмены прибыли в Южную Корею за исключением фристайл-акробатов и фигуристов. Ожидается, что первые прибудут на этой неделе, Денис Тен заедет в олимпийскую деревню 11 февраля, а представительницы женского фигурного катания - 17 февраля», - поясняет ведомство.

На Олимпийских играх функционируют две олимпийские деревни в Пхенчхане и Каныне. В горном кластере в Пхенчхане пройдут соревнование по лыжным видам спорта, а в прибрежном кластере Каныне по конькобежному спорту, шорт-треку, хоккею, фигурному катанию и керлингу.

«Уже завтра первый казахстанский спортсмен выйдет на старт. Сергей Ткаченко выступит в квалификации по прыжкам на лыжах с трамплина», - отмечается в пресс-релизе.

Церемония открытия зимней Олимпиады состоится 9 февраля на Олимпийском стадионе Пхенчхана. Знаменосцем нашей страны будет шорт-трекист Абзал Ажгалиев. На Олимпиаде, которая продлится до 25 февраля, разыграют 102 комплекта медали по 15 видам спорта.