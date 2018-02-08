Установлен диагноз заболевших детей из столичного детсада

«Утром в детскую инфекционную больницу госпитализировано шесть детей с диагнозом "острая кишечная инфекция", во взрослую инфекционную больницу госпитализирован воспитатель с таким же диагнозом. Их состояние средней степени тяжести. На участке поликлиники также ведется актив детей из группы, то есть 15 детей, которые также могли заразиться, мы их удаленно наблюдаем», - проинформировал Надыров.

«По источнику заражения нужно обратиться в департамент охраны общественного здоровья города Астаны, они проводят свои мероприятия, по итогам будет дано заключение», - добавил он.

Ранее в акимате Астаны сообщили, что по данному происшествию ведется расследование и в садик выехала рабочая группа. Также были приглашены сотрудники департамента охраны общественного здоровья. В ходе проверки были сняты пробы и взят анализ, проверен пищевой блок.

7 февраля телеканал Астана сообщил, что десять детей и воспитательница детского сада №36 заболели неизвестной инфекцией. Родители утверждают, что врачи каждому ребенку ставят разные диагнозы: от кишечной инфекции до ангины. По словам заведующей детского сада, в дошкольном учреждении провели дополнительную санитарную обработку.