Правительство утвердило новую концепцию развития образования до 2026 года

В казахстанских детских садах к 2026 году внедрят новую модель дошкольного образования, по которой детей будут обучать не на занятиях, а через игру. К этому же сроку в среднем звене школы частично изменят школьные программы, так как действующие по отдельным предметам нуждаются в совершенствовании. Кроме того, у каждого педагога появится цифровое портфолио, у каждого ученика – цифровой профиль, а аттестаты и дипломы в стране начнут выдавать по QR-коду в цифровом формате. Все это заложено в концепции развития образования до 2026 года, которую во вторник в ходе заседания одобрили в правительстве.

«Детские сады влияют на интеллектуальное, социальное, эмоциональное, физиологическое развитие детей. В этой связи в детских садах внедряется новая модель дошкольного воспитания и обучения. Меняются методы преподавания. Это, можно сказать, самое большое изменение в сфере дошкольного воспитания и обучения за годы независимости. Если раньше дошкольники учили уроки по 20 минут, то теперь, с учетом международного опыта, воспитательный процесс и обучение будут проходить через игру. Игра – это естественная деятельность, которая подходит душе и телу ребенка. Таким образом, будут созданы все условия для целостного развития ребенка», - рассказал министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

Что касается среднего образования, то, как напомнил министр, с 2016 по 2021 годы все школы перешли на обновленное содержание, внедрена критериальная система оценивания. При этом мониторинговые исследования показали, что «учебные программы по отдельным предметам нуждаются в совершенствовании».

«На сегодня созданы рабочие группы, готовятся новый госстандарт и учебные программы. Школам поэтапно будет представлена академическая автономия. Будет внедрена внешняя независимая оценка качества образования. Система аттестации школ перейдет от репрессивного содержания к диагностическому направлению. Будет проведена работа по признанию результатов итоговой оценки в школах на международном уровне», - также отметил глава Минпросвещения.

Для решения вопроса очередности в детские сады в концепции заложено внедрение единой очереди на централизованном уровне. Кроме того, в рамках цифровизации образовательного процесса у каждого педагога будет цифровое портфолио, где будет информация о прохождении аттестации, приеме на работу, участии в конкурсах, будет проведена цифровизация выбора и мониторинга учебников в школах, аттестаты и дипломы будут выдаваться по QR-коду в цифровом формате, а у каждого ученика будет свой цифровой профиль.

Намерены в Минпросвещения и решить вопрос дефицита ученических мест. В частности, в рамках нацпроекта «Комфортная школа» до конца 2025 года будет введено более 800 тысяч мест, что решит проблему трехсменных и аварийных школ.

«Планируется применить для новых школ единый стандарт строительства и оснащения. В следующем году начнется строительство школ в том объеме, которого раньше не было. К примеру, только по городу Алматы в следующем году в рамках этого проекта мы планируем начать строительство 20 новых школ, в 2024 году в Алматы будет введен 80 тыс. мест, и проблема полностью решится», - пообещал Аймагамбетов.

Обещают также в министерстве усилить работу для поддержки детей с особыми образовательными потребностями. Для поддержки детей-сирот намерены внедрить альтернативную форму семейного устройства – институт профессиональной семьи, усилить роль психологических служб в школе и внедрить единые стандарты методических пособий педагогов-психологов. Также предполагается развивать шахматные кружки и проект «Читающая школа» и пересмотреть нормативы обеспечения детей питанием.