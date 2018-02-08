Доступ к электронным паспортам здоровья казахстанцев могут получить все клиники, которые получат аттестат информационной безопасности. Об этом в четверг в ходе брифинга сообщила директор Астанинского городского филиала Республиканского центра электронного здравоохранения министерства здравоохранения Сауле Курманова. По ее словам, единая база будет работать по принципу «информация следует за пациентом»,

«Вся информация, которая ранее была введена в информационную систему, будет доступна всем клиникам. Интерес частных клиник – представьте, вы - руководитель частного центра, к вам приходит пациент, у которого есть электронная база о всех лекарствах и услугах, которые он раньше получал. А вы, как частная клиника, не имеете доступ к этой базе. И у него на руках нет бумажной карточки и анализов. Вам придётся заново опрашивать пациента, что-то он вспомнит, какие-то анализы сохранит. По сути, врач начинает с нуля. А если вы имеете доступ к электронному паспорту здоровья, вам достаточно сделать пять кликов, и вы увидите всю историю с момента рождения, наличие аллергии, какие были операции и так далее», - пояснила Курманова.

Поэтому, по ее мнению, у медицинских организаций имеется «прямой интерес» получить доступ к этой базе. На это придется потратится.

«Безусловно, это несет затраты. Они должны будут пройти ряд процедур для получения аттестации информационной безопасности, - подчеркнула Курманова. – Для того, чтобы база данных частных медцентров была доступна для них, они должны свои информационные системы аттестовать на информационную безопасность. Не каждая информационная система будет иметь доступ к порталу «бюро госпитализации» и прочим порталам министерства здравоохранения. Для этого им нужно пройти определённые этапы защиты для того, чтобы иметь доступ. Это позволит пациентам частных медцентров иметь доступ к своей информации пролеченных случаев и услуг, вне зависимости от того, в какую больницу они пойдут. Принцип: информация следует за пациентом», - подчеркнула она.