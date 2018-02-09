В Казахстане заблокировали приложение GetContact

В Казахстане приложение GetContact, которое стало популярно благодаря возможности распознавания информации о том, под каким именем определенный номер записан у других телефонных контактов, официально заблокировали в Казахстане. Приложение нарушает законодательство о персональных данных и их защите, проинформировала в пятницу пресс-служба министерства информации и коммуникаций.

«В соответствии со статьей 41-1 Закона Республики Казахстан «О связи» Министерством вынесено предписание операторам связи и РГП «Государственная техническая служба» о необходимости ограничения доступа для пользователей с территории Республики Казахстан к приложению «GetСontact» в связи с выявленными нарушениями законодательства Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», - говорится в информационном сообщении.

Мобильное приложение Get Contact было разработано главным образом для того, чтобы люди могли узнать имя вызывающего абонента, если он отсутствует среди записанных контактов. Вбивая в поисковую строку мобильный номер, пользователь получает список имен, под которыми данный абонент записан в телефонной книжке других людей.

Разработчики приложения описывают его функции следующим образом (грамматика сохранена - V): «Номер вызывающего абонента не сохранен в телефонной книге? GetContact делится с вами идентификационной информацией и фотографией звонящего в момент поступления звонка, а также защищает вас от вредоносных и маркетинговых звонков, таких как телемаркетинг или спам и т. д., блокируя их. Потрясающие возможности: Блокировка спама, телемаркетинга и рекламных звонков. Информация о вызывающем абоненте мгновенно появляется на экране. Просмотр информации о незарегистрированных номерах в истории звонков. Поиск любого номера или имени. Простая блокировка мешающих звонков. Копирование номера из истории вызовов и получение уведомления о том, кому принадлежит этот номер. Общение с людьми, которые, возможно, знакомы вам в социальной жизни, но отсутствуют в телефонной книге».

Накануне многие пользователи соцсетей делились скринами информации, полученной через приложение.