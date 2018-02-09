Четвертый НПЗ будет построен в Казахстане к 2024 году

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил ускорить решение вопроса по строительству четвертого нефтеперерабатывающего завода. Как заявил он в пятницу в ходе расширенного заседания правительства, если бы решение было принято раньше, то НПЗ уже был бы введен в эксплуатацию в 2016 году, а теперь он будет готов только в 2024.

«Мы модернизируем три нефтеперерабатывающих завода. Дефицит ГСМ в Казахстане покрывается на ближайшие 3-4 года, да Канат Бозумбаев (министр энергетики - V)? Затем снова нужно будет импортировать. Когда я говорил, надо строить немедленно четвертый завод, вы доказывали, что он нам не нужен, что у нас вот так (показывает) будет ГСМ, некуда будет девать», - заявил Назарбаев.

Однако, подчеркнул он, «мы начинаем работать тогда, когда проблема нас догнала».

«Я знаю, что сейчас мы все работаем над этим делом (по четвертому НПЗ). И разговор был с Карачаганакскими нашими инвесторами – то есть, принятие решение по НПЗ надо ускорять. Мы это видим. Еще в 2009 году мне докладывали о планах по строительству, интегрированного газо-химического комплекса. Прошло почти 9 лет, с тех пор стоимость проекта выросла с 6 до 9 млрд долларов, сроки завершения теперь с 2016 перенесены на 2024 год», - констатировал президент.

Обсуждение строительства четвертого нефтеперерабатывающего завода в Казахстане обсуждается несколько последних лет. В 2015 году обсуждение продолжилось: строить НПЗ было решено на территории Мангистауской области. В том же году планировалось разработать технико-экономическое обоснование. По предварительным данным, стоимость строительства нефтеперерабатывающего завода оценивалась приблизительно в $6 млрд.

Спустя два года в правительстве вновь начали обсуждение строительство четвертого НПЗ. Министр энергетики Канат Бозумбаев в январе 2018 года сообщил журналистам о том, что на сегодня создана рабочая группа по изучению данного вопроса, в 2019 году планируется подготовить технико-экономического обоснование для нового завода. Также в 2019 году будет необходимо найти инвестора для финансирования проекта и начать строительство. Планировалось, что к 2022 году завод уже должен быть построен, поскольку к тому времени возникнет необходимость увеличения импорта нефтепродуктов.